«القومي لثقافة الطفل» يطلق قافلة «عيالنا» بالفيوم.. عروض تنورة وأراجوز

توجه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بقافلة «عيالنا» إلى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ورشة حكي وأنشطة تفاعلية للأطفال

وتم تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال، ورشة حكي من كتاب «آسر يتحدى غروره» وتلوين القصة، وهي من أحدث إصدارات المركز، كما قدم فنانو المركز مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية منها ورشة عمل كروت معايدة بمناسبة عيد الأم، ورشة استنسل، ورشة أورجامي، ورشة تيجان.

كما تم تقديم مجموعة من العروض الفنية، كعرض الأراجوز والمهرج، وعرض فريق كذالون للمسرح الأسود باسكتش «اتفضل قهوة»، و«سنة سنة» و«توت توت» وعرض أراجوز، واختتمت العروض بعرض التنورة للطفلة المبدعة تقى وهي من أطفال الحديقة الثقافية من ذوي الهمم.