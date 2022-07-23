الإفتاء: 7 أمور يجب المصارحة بها في فترة الخطوبة.. منها الأمراض والتدخين

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن فترة الخطوبة لا بد أن تسير في مسارها الصحيح، وأن توضع حدود للعلاقات بين الزملاء والزميلات، كي لا تتحول الغيرة إلى شك، لافتا إلى أن الطرفين عليهما مراعاة الغيرة وأن خريطة علاقتهما بعد الزواج ستتغير وكل منهما سيراعي الطرف الآخر في تعامله مع الأصدقاء من حوله.

الحوار في فترة الخطوبة

وأوضح «الورداني» خلال تقديمه لبرنامجه «ولا تعسروا» والمذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يجب خلال فترة الخطوبة معرفة موقف كل منهما من الحوار وقدراتهما على إدارة حوار عاقل، بالإضافة إلى المصارحة بالأشياء الخطرة مثل الأمراض التي قد تعرقل من استمرار الزواج ومنها الأمراض المزمنة كالوسواس القهري والاكتئاب الحاد وغيرها من المتاعب النفسية.

التدخين إدمان يجب الكشف عنه في الخطوبة

وأشار «الورداني» إلى أن التدخين نوع من أنواع الإدمان ويجب المصارحة بين الطرفين فيما يتعلق بهما، مضيفا أنه يجب الحديث حول الأدوار والمسؤوليات في الزواج للتأكد من أن كلا من الطرفين يعلم دوره الحقيقي بدلا من الاصطدام به بعد الزواج، لافتا إلى أن الزوج عليه السعي الكامل والزوجة عليها الحفاظ على البيت والأسرة دون الاختلاف عن القيادة.

المعايير التي يجب التباحث حولها من قبل المخطوبين

وأكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، أنه من ضمن المعايير التي يجب التباحث حولها من قبل المخطوبين هي إدارة الخلاف والخصوصية، خاصة وأن البشر متنوعون ومختلفون ولا يشبهون بعضهم البعض، متابعا «لازم نتفق إن كل طرف مش هيفتش في تليفون الطرف التاني، ولا حد هيتدخل في علاقة الطرف التاني بأهله، النبي الكريم تكلم عن عدم التجسس بين الزوجين، وكذلك لا بد من الحديث عن المسائل المالية منعا للمشاكل المستقبلية، والإنجاب بتفاصيله».