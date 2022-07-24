رئيس مركز بحوث الأرز بسخا: مليون و550 ألف طن جديد بكفر الشيخ

أكد الدكتور محمود أبو يوسف ، مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ ، أن موسم الأرز الجديد بالمحافظة، سوف يكون مبشرا للغاية ويشهد زيادة في الإنتاجية للفدان الواحد لم تحدث منذ 10 سنوات، وذلك نظراً لجودة أصناف التقاوي المنزرعة هذا العام ، وارتفاع درجات الحرارة العالية، والتي تحسن بشكل كبير من إنتاجية الفدان لمحصول الأرز لتصل لأكثر من 4 أطنان للفدان الواحد.

المساحة المنزرعة والإنتاجية

وأضاف محمود أبو يوسف لـ«الوطن» ، أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت نحو 255 ألف فدان أرز بنطاق قرى ومدن المحافظة، وسط إنتاجية لتلك المساحة تقدر بنحو مليون و550 ألف طن أرز، وهو الأمر الذي سوف يصب لمصلحة المواطنين من حيث سعر طن الأرز بأسعار مخفضة خلال موسم الحصاد خلال أسابيع، وذلك يرجع لزيادة المنزرع والذي يؤدي لزيادة المعروض من المحصول.

خبرات حقلية

وأشار الدكتور أبو يوسف إلى أننا لدينا أصناف لتقاوي الأرز عالية الإنتاج بمركز بحوث سخا، وهي من بينها أرز101، و 102، والكثير من أصناف التقاوي الأخرى التي تعتبر من أفضل أنواع التقاوي لمحصول الأرز على مستوي الشرق الأوسط وشرق آسيا، وهذا من خلال التجارب البحثية المتبعة في هذا السياق منذ سنوات عدة.