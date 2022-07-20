مدير «بحوث زراعة» سخا: أنتجنا أنواعا جديدة من الفول والذرة لأول مرة بمصر

قال الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، إن المحطة هي الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تضم 715 باحثا في كل التخصصات، وهم على مستوى عال من الخبرة، وتم إنشاؤها منذ ستينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن المحطة لها دورها في المحاصيل الاستراتيجية، مثل الأرز والقمح والقطن والمحاصيل الزيتية والبستانية.

فول لأول مرة في مصر

أضاف «عطوة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يوجد 7 ملايين مصري مصاب بأنيميا الفول، وتمت زراعة فول يناسبهم، وهذا يحدث لأول مرة في مصر، من خلال محطة البحوث الزراعية بسخا.

الذرة المسكر

أوضح مدير محطة البحوث الزراعية بسخا،أن مصر مؤخرا زرعت الذرة المسكّر، وهذا يعد تطويرا جديدا، وسيكون متاحا في السوق الموسم المقبل لجميع الأشخاص.

التنسيق مع الدولة

قال ياسر الشحات، أحد المزارعين موردي القمح للدولة، إنه ورد في الصومعة الخاصة بالدولة، بسبب احتياج القمح في الوقت الحالي، مبينا أنه يدعم الدولة لكي تكون المسئولة عن بيع القمح، لأن بيعه في السوق السوداء سيزيد سعر القمح والخبز أكثر، في ظل تخبط أسعار القمح بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن المورد يحصل على القمح من الفلاح، من أجل نقله إلى الصومعة وسط تنسيق وتوثيق من الدولة.