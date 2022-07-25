مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25-7-2022 في محافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للمساحة، كافة مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، التي تختلف من واحدة إلى الأخرى، والتي تعد من أكثر الكلمات التي يهتم المصريون بالبحث عنها عبر المواقع المختلفة، حرصا منهم على أداء فريضة الصلاة في موعدها دون تأخر.

واليوم الاثنين الموافق 25 يوليو نرصد بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في إطار وسعى المؤسسة بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد الفروض الخمسة في جميع محافظات مصر، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، التي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:53 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:23 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:39 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: الساعة 3:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:52 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:01 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:18 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:35 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

- موعد أذان الفجر عند الساعة 32 صباحًا.

- موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:50 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:19مساءً.