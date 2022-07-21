مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-7-2022 في محافظات مصر

يبحث الكثيرون عبر المحركات العالمية «جوجل» عن مواقيت الصلاة التي تختلف من محافظة لأخرى بسبب تغير حركة الشمس، ما يؤدي لتغير مواعيد الفروض الخمس لبعض الدقائق يوميًا.

وتستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 21 يوليو في عدد من محافظات مصر وفق ما نشرته موقع الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: الساعة 3:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:03 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:17 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:37 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 7:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:20 صباحًا.

- موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:23 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:55 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:41 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:05 مساءً.