هل يخرج طعام الكفارة نيئا أم مطبوخا؟.. دار الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن كيفية إخراج الكفارة وهل يمكن أن تخرج في صورة نيئة أم مطبوخة، ونشرت الدار هذه الفتوى عبر موقعها الرسمي، ويستعرضها التقرير التالي.

حكم إخراج الكفارة مطبوخة

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه.

دار الإفتاء: الإطعام على جهة الإباحة لا التمليك

وتابعت دار الإفتاء في فتواها الخاصة بحكم إخراج الكفارة طعاما مطبوخا حيث ذكرت: كما أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.

واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بخصوص حكم إخراج الكفارة طعاما مطبوخا بقولها: وبناءً على ذلك فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب، والله سبحانه وتعالى أعلم.