محمود عبد الغفار يكشف عن خضوعه لعملية قلب مفتوح غدا.. ويطالب جمهوره بالدعاء له

كشف الفنان محمود عبد الغفار عن خضوعه لعملية قلب مفتوح غدا، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تقاصيل العملية الجراحية لـ محمود عبد الغفار

وكتب محمود عبد الغفار: «اللهم أستودعتك نفسي وصحتي فاشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به».

محمود عبد الغفار يطلب الدعاء له

وطالب محمود عبد الغفار جمهوره، بالدعاء له: «أرجو من كل من يعرفني أو لا يعرفني الدعاء لي بالشفاء وأن يقدر الله لي الخير حيث إنه يتم تجهيزي للدخول لغرفة العمليات صباح الغد لعمل جراحة قلب مفتوح لتغيير صمامات».

وأضاف: «أوصيكم فضلا وليس أمرا بالدعاء؛ فالدعاء يغير الأقدار ربنا يبارك في صحتكم وأبدانكم أنتم ومن تحبون، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم».

معلومات عن الفنان محمود عبد الغفار

الفنان محمود عبد الغفار، من مواليد الجيزة عام 1961، قام بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من أهم أدواره: دور جواني في فيلم «رشة جريئة» ولولو النحس في فيلم «بلية ودماغه العالية»، وصلاح جاهين في مسلسل «العندليب».

آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار، مسلسل إلا أنا الجزء الثاني، وهي دراما مستوحاة من قصص الحياة، كل قصة تقدم في عشر حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، وتدور في عدة حكايات منها «بيت العز» و«حكايتي مع الزمان» و«طعم الدنيا»، والمسلسل من تأليف يسري الفخراني، وإخراج أحمد يسري.