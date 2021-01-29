«الفني للمسرح» ينعى المخرج محمود عبدالغفار

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين، الفنان القدير محمود عبد الغفار، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

من هو محمود عبدالغفار؟

ويعد الفنان محمود عبد الغفار أحد رموز فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، حيث شارك في بناء تاريخ الفرقة بالعديد من الأعمال الفارقة منها: «الأرنب الأسود، الزوبعة، السفيرة عزيزة»، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها: «رأفت الهجان،ليالي الحلمية، دموع في عيون وقحة، حلم الجنوبي، وغيرهم».