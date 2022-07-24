حبس موظفة حاولت أخذ بصمات شقيقتها المتوفاة على عقود بيع بالدقهلية

قررت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حبس موظفة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما اكتشفت «مغسلة موتى» خلال قيامها بتغسيل وتكفين سيدة متوفاة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جامعة المنصورة، بقيام المتهمة بالدخول إلى مكان الغسل، ومحاولتها أخذ بصمة المتوفاة على 6 عقود بيع ابتدائية فارغة «على بياض»، فأبلغت «المُغسلة» إدارة المستشفى وتم ضبطها، وتبين أنها شقيقة المتوفاة، موظفة بمدرسة، وبالقبض عليها وتسليمها إلى قوة إدارة تأمين المستشفيات، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود بلاغ بالقبض على موظفة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة تأمين المستشفيات، يفيد بضبط المدعوة «شادية ع. ال»، 59 عامًا، موظفة بإحدى مدارس بلقاس الثانوية، ومقيمة بمدينة بلقاس، وذلك أثناء محاولتها أخد بصمة شقيقتها المتوفاة وهي داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتدعى «أمل ع. ال»، 41 عامًا، ربة منزل، وذلك على 6 عقود بيع ابتدائية فارغة «على بياض».

اعتراف الموظفة بأخذ بصمات شقيقتها المتوفاة

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام مغسلة موتى تدعى «فادية ع. م»، 56 عامًا، بتغسيل جثمان متوفاة داخل ثلاجة الموتى بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسية، لاحظت دخول سيدة إلى مكان الغسل وحاولت أخذ بصمات الجثة على 6 عقود بيع «على بياض»، وعرفت بعد ذلك أنها شقيقة المتوفاة.

وبسؤال المتهمة في محضر التحقيق أقرت بارتكاب الواقعة، وعللت قيامها بأخذ بصمات شقيقتها على عقود بيع، أن شقيقتها أوصتها قبل وفاتها بالتبرع بميراثها لأعمال الخير، وأنها كانت تريد تنفيذ الوصية.

وأمرت النيابة العامة بحبس الموظفة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على العقود خالية من البصمات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.