والدة الطفل سلطان: «سيبت ابني في حمام سباحة ورجعت خدته جثة من المشرحة»
كتب:
صالح رمضان
01:18 م | الأحد 24 يوليو 2022
الطفل سلطان
«وصلت الفندق الساعة واحدة الظهر، واستلمت ابني جثة من المشرحة الساعة 5».. هذه الكلمات كانت ملخصا للمأساة التي عاشتها راوية أبو القاسم، والدة الطفل سلطان نبيل، 6 سنوات، والذي غرق في حمام سباحة بأحد فنادق الـ5 نجوم بالعين السخنة.
وقالت الأم: «مش مصدقة إن ابني مات، أنا عايشة في كابوس ومنتظرة حد يصحيني ويناديني ويقول لي تعالي استلمي سلطان ابنك، رغم إني دفنته بإيدي».
تفاصيل مؤلمة
تفاصيل مؤلمة تتذكرها أم الطفل «سلطان» في حديثها مع «الوطن». تقول، إنها حجزت فندق 5 نجوم في العين السخنة لقضاء الإجازة الصيفية مع أطفالها الخمسة، ووصلت الفندق الساعة الواحدة ظهرا، وتسلمت الغرف الساعة 3 عصرا، وبعدها بدقائق نزلت مع أطفالها، فطلب «سلطان» أن ينزل حمام السباحة، وأخذت أطفالها وجلست على البحر قليلا، ثم طلبت من ابنها الأكبر أن يذهب إلى «سلطان» في حمام السباحة، ويسأله عن نوع الطعام الذي ستناوله في الغداء.
وتضيف: «رجع ابني الكبير يقول أنا مش لاقي سطان، فجريت على حمام السباحة، ولقيت ناس بتتكلم إن فيه طفل غرق، فشعرت أن من غرق هو ابني، وقلت لهم أنا مامته، ولما جريت على العيادة قالوا إنهم نقلوه المستشفى، وأخذوني على مستشفى السويس العام، وهناك أخبروني أن ابني سلطان في المشرحة »، قائلة «سيبت ابني في حمام السباحة، أرجع ألاقيه في المشرحة».
تساؤلات بدون إجابات
«نفسي أعرف إيه اللي حصل؟.. نفسي أعرف ابني غرق إزاي».. تساؤلات كثيرة تسألها «أم سلطان» ولا تجد أحد يجيبها، مشيرة إلى أنها حاولت أن تطلع على كاميرات المراقبة في المكان إلا أن أحدا لم يساعدها في ذلك «كل اللي عرفته إن ده كان وقت تغيير وردية، وابني غرق داخل حمام السباحة، واتهمت إدارة الفندق بالتسبب في وفاة ابني».
وتواصل الأم المكلومة رواية ما حدث، قائلة «ونحن نجهز الشنط لنسافر، وضع سلطان، وهو الطفل الأوسط لي، المايوه في شنطة خاصة به، لكي يكون أول واحد ينزل حمام السباحة، وكأنه كان ماسك كفنه في إيديه».
وأضافت، والدموع تنهمر على وجهها، «بعد ما وصلت المستشفى دخلت المشرحة ووقفت على غُسل ابني وحضتنه، وشعرت كأنه يحضني، ولا أصدق أنه مات، وإلى الآن لا أصدق ما حدث».
وأكدت الأم، أنها تركت ابنها في حمام السباحة لأنه مكان آمن، إضافة إلى أن «سلطان» كان يجيد السباحة، مضيفة «لذلك هاتجنن وأعرف ابني مات إزاي.. طفل في حما سباحة في فندق 5 نجوم وحواليه الناس وإدارة الفندق وإدارة الحمام، ويعرف السباحة كويس ويغرق.»
وأوضحت، أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وتنتظر حق ابنها وحق أسرتها التي تعيش في كابوس منذ وقوع الحادث.