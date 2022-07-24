تعرف على أنواع الجلطات التي تصيب الإنسان.. وهذه طريقة التعامل معها

قال الدكتور أحمد محمد عبدالسلام، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بطب جامعة عين شمس، إن درجات الحرارة المرتفعة تزيد معدل الجلطات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والمدخنين ومن يعانون الفشل الكلوي، مبينًا أن السبب ليس فقدان السوائل أو قلة لزوجة الدم ولكن بسبب التخبط في نسبة الملح في الجسم، مؤكدا أنه من الضروري وجود نسبة الأملاح في الدم بالنسبة المحددة.

نظام التجلط لدى الإنسان

وأضاف «عبدالسلام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن والإعلامية القديرة سناء منصور، أن كل الأشخاص لديهم نظامان الأول يسبب تجلطًا من أجل إيقاف النزيف ونظام آخر يذيب الجلطات، مبينًا أن حدوث أي لخبطة في النظامين يحدث لخبطة عند الإنسان.

أنواع الجلطات

وأوضح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بطب جامعة عين شمس، أن الجلطة نوعان، الأولى الوريدية وهي التي تصيب الأوردة، والثانية الشريانية وهي التي تصيب الشريان، مبينًا أن بعض الحالات تتطلب العلاج والحجز في المستشفى، لذا يجب إذا شعر الفرد بأي تنميل شديد في طرفه، عليه التوجه إلى الطبيب لعمل أشعة معينة، متابعًا: «لازم الدكتور يتأكد إن في جلطة لأن أدوية السيولة ممكن تعمل نزيف ومينفعش ناخدها بشكل وقائي، مبقاش زي زمان الواحد لو ضغطه عالي أو دهونه عالية لازم يخد إسبرين كل يوم بمجرد سنه تخطى الأربعين سنة».