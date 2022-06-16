الفوائد العشر للبطيخ.. «فياجرا طبيعية» ويقي من الجلطات

البطيخ أحد أبرز الفواكه في فصل الصيف، يحبه الكبار والصغار، وفي هذا الصدد ذكر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، أبرز الفوائد للبطيخ، مؤكدا أهمية تناوله، للوقاية من الجلطات وتصلب شرايين القلب، وضربات الشمس، وزيادة الفحولة للرجال (ڤياجرا طبيعية).

ونشر جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: على فكرة هو علميا ليس فاكهة، لكنه من الخضراوات، وهو مناسب للصيف بامتياز، مشيرا إلى تعدد فوائده لصحة القلب.

الفوائد العشر للبطيخ

1- يساعد المحتوى العالي من الماء في البطيخ في الحفاظ على إرواء الجسم، ما يمنع الجفاف وضربات الشمس.

2- يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك كمية كبيرة من الفيتامينات A وC، كما أنه يوفر مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والكوكوربيتاسين E، وقاية من الجلطات.

3- يحتوي البطيخ على مركبات نباتية قد تكافح أنواعًا معينة من السرطان. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

4- قد يدعم اللايكوبين والسيترولين الموجودان في البطيخ صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول.

5- يحتوي البطيخ على مركبات قد تساعد في تقليل الالتهاب، وترتبط المستويات العالية منها بالعديد من الأمراض.

6- قد يساعد اللايكوبين في منع AMD تراجع قوة الإبصار بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

7- قد يساعد السيترولين الموجود في البطيخ في تحسين أداء التمارين وتقليل وجع العضلات.

فوائد البطيخ

8- تعمل العديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ على تعزيز صحة الشعر والجلد، على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث.

9- قد يساعد محتوى الألياف والماء في البطيخ على صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم حركات الأمعاء المنتظمة.

10- السيترولين يحسن تدفق الدم في العضو الذكري ويقوي الانتصاب.