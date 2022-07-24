أسر المصريين المتوفين بحرائق قبرص يتسلمون التعويضات «صور»

قدم السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، صباح اليوم، واجب العزاء لأسر الضحايا المصريين الأربعة المتوفين نتيجة الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية منذ عدة أشهر، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وفي يوليو من العام الماضي تعرضت قبرص لأسوأ حرائق غابات منذ عقود، والتي اندلعت في الجانب الجنوبي من غابات جبل ترودوس، وكانت وقتها قبرص تواجه درجات حرارة شديدة الارتفاع.

الأهالي يتسلمون التعويضات الخاصة التي أقرتها الحكومة القبرصية

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية أنه خلال اللقاء تم تسليم التعويضات الخاصة التي أقرتها الحكومة القبرصية للأسر المصرية بحضور عضويّ مجلس النواب، النائب د. إيهاب رمزي والنائب عبدالله علي مبروك، والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص في مصر، وممثل الكنيسة المصرية.

السفير صلاح عبد الصادق يشكر الحكومة القبرصية على الإجراءت التي اتخذتها

وأعرب السفير صلاح عبد الصادق عن شكره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة القبرصية، كما أكد عمق العلاقات بين البلدين.

بدوره، أثنى النائب الدكتور إيهاب رمزي على الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وسفارتنا في قبرص والسفارة القبرصية في القاهرة في هذا الصدد.

وفاة 4 مصريين في أكبر حرائق قبرص منذ عقود

وكان وزير الخارجية القبرصي أعلن وقت اندلاع الحرائق في يوليو من عام 2021 أنه تم العثور على 4 جثث لمفقودين، وأنه جرى وقتها الفحص للتأكد من هويتهم، ليتبين لاحقا أن الأربعة يحملون الجنسية المصرية.

وتم العثور على جثث المصريين الأربعة في منطقة على بعد 400 مترا من سيارة تخصهم وجدت هي الأخرى متفحمة.