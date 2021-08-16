كنيسة الناصرية بالمنيا تقيم قداس الأربعين لضحايا حرائق قبرص

ترأس الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، القداس الإلهي لذكرى أربعين ضحايا حريق قبرص، بكنيسة السيدة العذراء بقرية الناصرية بالمنيا، التابعة لإيبارشية بني مزار.

شكر الأنبا إسطفانوس، خلال عظته بالقداس الذي حضره أسر الشباب الأربعة، وعدد كبير من أهالي القرية، قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعته ودعمه لأسر الشباب.

الأنبا إسطفانوس يزور أسر الشباب الأربعة لتعزيتهم

وعقب انتهاء القداس زار نيافة الأنبا إسطفانوس، وبرفقته عدد من الآباء الكهنة، أسر الشباب الأربعة لتعزيتهم، والاطمئنان على أحوالهم.

والضحايا الأربعة في حريق قبرص هم: «صموئيل ميلاد فاروق، وعزت سلامة يوسف، ومرزوق شهدي مرزوق، وماجد دانيال يونان»، وجميعهم من قرية الناصرية، التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وكانت الحكومة القبرصية أعلنت، أوائل يوليو الماضي، وفاة 4 مصريين يعملون في مزارع بمنطقة «أودو»، بعد العثور على سيارتهم محترقة جراء حرائق الغابات التي سببها ارتفاع درجات الحرارة وموجة الجفاف في قبرص.

وكانت السفارة المصرية في قبرص أصدرت بيانًا عقب الحادث، جاء فيه أن السفير عمرو حمزة، وطاقمًا من السفارة، توجهوا إلى المنطقة التي وقعت بها الحرائق، واجتمعوا مع عدد من المسؤولين القبارصة، على رأسهم كل من وزراء الداخلية والصحة والزراعة القبارصة، ورئيس جهاز الشرطة، لمتابعة الأمر والاطلاع على كافة التفاصيل.

واستقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، في مطار القاهرة، جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية، وذلك بحضور الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني مزار بمحافظة المنيا، والسفير هومر مافروماتيس، سفير قبرص بالقاهرة.

وقدم السفير عمرو محمود عباس واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، كما ثمّن جهود السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية، لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين.