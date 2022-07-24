نهاد أبو القمصان: يجب تدريس مرافعة النيابة في قضية نيرة أشرف لطلاب الحقوق

قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ مرافعة النيابة في قضية قاتل نيرة أشرف، التي بلغت مدتها 83 دقيقة، يجب أن تدرس لطلاب كلية الحقوق، مشددةً على أن العدالة الناجزة الأكثر ردعا من تنفيذ الأحكام على الهواء.

المرافعة موجودة على صفحة النيابة

وأضافت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة صدى البلد، أن المرافعة موجودة على صفحة النيابة على الإنترنت، داعية المحامين الشباب، وطلاب كلية الحقوق إلى مذاكرتها، لافتةً إلى أنّ منطوق الحكم كان رفيع المستوى.

وتابعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «على مستوى الأسانيد القانونية واللغة، فإنّ القضية تُدرس، وأرى أن الردع يتمثل في العدالة الناجزة والعادلة، وكل ضمانات المحاكمة العادلة، ومن هنا جاءت فكرة الهجوم على القاضي».

هجوم مدبر بواسطة اللجان الإلكترونية

وأشارت أبو القمصان إلى أنّ الهجوم على القضاء مدبر من لجان إلكترونية مستأجرة لأسباب سياسية، إذ جرى التشكيك في الدائرة رغم أن كل شيء كان في منتهى الشفافية ونقله الإعلام.

وأكدت أنّ حكم الإعدام لا يصدر عن قاضٍ واحد، لكن يجب أن يكون بإجماع الدائرة القضائية، بواقع 3 قضاة، فلو تشكك واحد في الحكم بالإعدام لن يتم إصداره، مشددةً على أن المحكمة كانت نموذجا رفيعا في العدالة، وبالتالي فإن القاتل لن يعد قبل شهور أو سنة بسبب درجات التقاضي، فقد يتم قبول الطعن وهذا لن يعني أن القاتل برئ، ولكن قد تعاد المحاكمة ويحصل على حكم بالإعدام.