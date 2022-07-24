قاتل نيرة يكشف لـ المحكمة تفاصيل الجلسة العرفية: «ساريتهم وقررت أنتقم»

أوردت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية في حيثيات الحكم بإعدام محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث في الجلسة العرفية التي عقدتها أسرة المجني عليها مع المتهم.

تعهد المتهم بعدم مُضايقة المجني عليها

وجاء في حيثيات الحكم: عُقدت جلسة عُـرفية تَـعهد فيها المتهم بعدم مُضايقة المجني عليها، وقال عن تلك الجلسة نصًا بالصحيفـة الحادية عشرة من التحقيقات: «عملولي قَـعدة عَشان أنا كنت بَـعَتْ الشتايم اللي بيني وبينها والرسايل لأهلها والناس اللي أعرفهم، وفي القعدة دي حَـكموا إن أنا أمسح الصور اللي معايا، وإنْ أنا أمضي على إيصال أمانة عشان ما أتعرضش لبنتهم تاني ولا أجيب سيرتها، وأنا عملت كده بالفعل ومَـسحت الصور والمحادثات».

الجلسة العرفية تحكم بمسح صُور الطالبة

وفي موضع آخر - الصحيفة الرابعة عشرة - قال نَـصًا عن ملابسات تلك الجلسة العرفية: «هما كلموني وقالولي عايزين نِخـلَّص الموضوع إللي بينك وبين بنتنا، ولما رُوحت لقيت ناس كثير وكلهم عرفوا الموضوع وحكموا عليَّ إن أنا أمسح الصُور والمحادثات اللي معايا على تليفوني، ومَضُّوني على إيصال أمانه وتعهُـد بعدم التعرض لها».

وعند سؤال القاتل عن تَعرضه لإكراه إبان تلك الجلسة العرفية أجاب: «لا .. احنا كنا قاعدين وكانت قَعدة حَـق، بس كان كلامهم شديد معايا ومَحدش كان مقدر اللي أنا عملته مع نيرة».

المتهم تظاهر بامتثاله للجسة العرفية

وأضاف المتهم أنه تَـظاهر بامتثاله لما انتهت إليه هذه الجلسة، وقال عن ذلك نصًا يُجيب عن سؤال من المحقق بالصحيفة الخامسة عشرة: هل قُمت بالتعرض لها عقب تلك الجلسة العرفية؟ أجاب: «أنا كـنت ساكت وخلاص ولكن كان في دماغي إني آخـد حقي منها».

وفي موضع آخر بالصحيفة السابعة عشرة قال: «أنا في نُـص شهر رمضان اللي فات، لقيت ناس جاية تقولِّي إبعد عن البنت وملكش دعوة بيها وكفاية اللي حصل، علشان ميكونش فيه مشاكل». ولما سأله المحقق وهل استجبت الي طلبهم بالابتعاد عن المجني عليها وعدم تتبعك لها بالأذى والتعرض لها، أجاب: «لا، لكن أنا سايرتهم لحد ما أتمكن منها في الامتحانات وأخلَّص عليها، وأنا في رمضان اللي فات قررت إن أنا أخلَصْ منها وأشوف حد للموضوع ده، وأنا أخــدت قرار بيني وبين نفسي إنْ أنا هنـتـقـم لنفسي وأخلَّصْ عليها، واستـنـيت الامتحانات بتاعة الترم الثاني علشان أعمل اللي في دماغي وانتقم لنفسي».

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: ‏سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، بإعدام ‏المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.