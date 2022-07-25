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رئيس تونس: لا تستجيبوا لمن يدفعون الأموال وتوجهوا للاستفتاء على الدستور

كتب:

شيماء عادل
09:05 ص | الإثنين 25 يوليو 2022
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد التونسيون إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم على الدستور الجديد، قائلًا إنَّه على الشعب أن يكون في الموعد ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

محاربة الفساد

وأضاف الرئيس التونسي أنَّ رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب، وأن الاستفتاء على الدستور يمثل إرادة الشعب، متعهدًا بتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومحاربة الفساد، يحسب ما نقلته «سكاي نيوز» عربية.

فتح مراكز الاقتراع

ويتوجه التونسيون اليوم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في السادسة من صياح اليوم بتوقيت تونس المحلي.

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بقلم شيماء عادل