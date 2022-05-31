الرئيس التونسي: الجميع سواسية أمام القانون.. و«داعش» في مرمي الجيش الليبي

شهدت بعض الدول العربية، وتحديدا الواقعة شمال إفريقيا، عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها، اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوزيرة وزيرة العدل في بلاده «ليلى جفال»، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، وتصريحات الرئيس حول تطبق القوانين.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه لا يمكن تطهير بلاده إلا عبر تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير، مشددا خلال استقباله وزيرا العدل والداخلية بقصر قرطاج، على أن الجميع سواسية أمام القانون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

«قيس سعيد»: لا أحد فوق القانون

وأضاف سعيد، أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد بإمكانه أن يحتمي بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء.

من جانبه، أعلن «الحزب الدستوري الحر» التونسي، رفض رئاسة الجمهورية تسلم مطلب تظلم الحزب ضد دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، المقرر في 25 يوليو المقبل.

«بوغالي»: الجزائر تسعى لتوفير عوامل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة

وفي الجزائر، قال إبراهيم بوغالي رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، إن بلاده حريصة على حل الوضع في ليبيا وتونس، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، معربا خلال استقباله وفدا برلمانيا من إيطاليا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بغرفة النواب «بييرو فاسينو»، عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين البلدين حول عدة قضايا كالوضع في الساحل.

وأكد بوغالي، حرص الجزائر، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا أن بلاده تسعى لتوفير عوامل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي المغرب، قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، إنه مع الإفراج عن معتقلي «حراك الريف».

«الجيش الوطني الليبي» يعلن سيطرته على كامل مدينة القطرون

وفي ليبيا، سيطر الجيش الوطني الليبي على كامل مدينة القطرون الواقعة جنوب البلاد، بعد شنه عمليات عسكرية استهدفت مقرات لتجمعات إرهابية، وقال مصدر أمني في المدينة، إن قوات الجيش، استطاعت دخول «القطرون»، فجر أمس الإثنين، في عملية سريعة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أعلن في وقت سابق، إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي جنوب البلاد، استهدفت عددا من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.

المحجوب: «الجيش الوطني الليبي» لن يسمح بوجود هذه التنظيمات في البلاد

وقال اللواء المحجوب، إن الجيش الوطني الليبي، لن يسمح بوجود هذه التنظيمات في البلاد وسيواصل تقديم التضحيات في سبيل القضاء عليها، مشيرا إلى وردود معلومات أولية تفيد بأن بعض عناصر التنظيم الإرهابي فروا باتجاه حدود تشاد والنيجر، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها المرسومة.

وأمس الإثنين، أشار وزير الدفاع التشادي داود يحيى إبراهيم، إلى أن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب، شمال تشاد قرب الحدود مع ليبيا يومي 23 و24 مايو الجاري.

بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل»، مساء أمس الإثنين، اختفاء وكيل النيابة العسكرية، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، منصور دعوب، في «طرابلس»، منذ يوم 22 مايو، دون إصدار مذكرة توقيف بحقه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، الصينية.