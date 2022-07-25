هيئة تعليم الكبار: نعمل على سد منابع الأمية ومواجهة التسرب من المدراس
كتب:
نرمين عفيفي
10:17 ص | الإثنين 25 يوليو 2022
فصول محو الأمية
قال الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إنَّ الخطة الخاصة بالهيئة ترتكز على سد منابع الأمية، وتمّ وضع مجموعة من الأسس التي تحد من عمليات التسرب من التعليم، ووزارة التربية والتعليم تطور وتبني المدارس وأيضا المدارس الافتراضية.
توسيع مبادرات مواجهة الأمية
وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنَّ الهيئة تمدّ يدها لكل قطاعات الدولة بما فيها الجامعات التي أحدثت طفرة في ملف تعليم الكبار، موضحًا أنَّ الهيئة سعت لتوسيع المبادرات مثل مؤسسة بلا أمية مع شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وأيضًا تتوجه الهيئة طبقًا لتوجه الدولة لتقديم هذه الخدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.