هيئة تعليم الكبار: نعمل على سد منابع الأمية ومواجهة التسرب من المدراس

قال الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إنَّ الخطة الخاصة بالهيئة ترتكز على سد منابع الأمية، وتمّ وضع مجموعة من الأسس التي تحد من عمليات التسرب من التعليم، ووزارة التربية والتعليم تطور وتبني المدارس وأيضا المدارس الافتراضية.

توسيع مبادرات مواجهة الأمية

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنَّ الهيئة تمدّ يدها لكل قطاعات الدولة بما فيها الجامعات التي أحدثت طفرة في ملف تعليم الكبار، موضحًا أنَّ الهيئة سعت لتوسيع المبادرات مثل مؤسسة بلا أمية مع شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وأيضًا تتوجه الهيئة طبقًا لتوجه الدولة لتقديم هذه الخدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تعليم الفتاة المصرية

وتوجه «ناصف» بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وكل المشاركين في ملف محو الأمية وتعليم الكبار لأنه هدف الدولة الأسمى، وأيضًا بين أوساط النساء التي تزيد فيها الأمية عن الرجال، مشيرًا إلى أنَّ المرأة هي العمود الفقري للمجتمع، والهيئة تسعى لتعليم الفتاة المصرية، لأنها تسهم بجهد كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.