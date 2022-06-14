«عمداء كفر الشيخ» يناقش إمكانية تنظيم قوافل بعنوان محو الأمية الإلكترونية

استعرض مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، خلال اجتماعه الشهري، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة الدكتور علب صبري.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ على المتابعة المستمرة لانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 بمختلف الكليات، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع منتسبي الجامعة.

سرعة إعلان نتائج امتحانات الجامعة

كما وجه «دسوقي» بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات عقب الانتهاء من أدائها، مؤكدا على تعظيم دور الجامعة في المشاركة المجتمعية الفعالة والإيجابية في مبادرة «حياة كريمة»، وتوفير كافة الخدمات الطبية والبيطرية والمجتمعية للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

كما أكد مجلس عمداء كفر الشيخ على أهمية النظر في إمكانية تنظيم قوافل تنموية تحت عنوان محو الأمية الالكترونية ضمن القوافل التي تنظمها الجامعة بمشاركة كلية الحاسبات المعلومات.

توفير الإمكانيات اللازمة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين

كما وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين، والمشاركة في الحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وتعزيز التعاون والمشاركة في المبادرات العالمية التي تشجع ربط الجامعة بالصناعة.

وشدد على أهمية الدور البحثي والمجتمعي للجامعة في تلبية وخدمة المجتمع المحلي، في إطار رؤية مصر 2030 لدعم مجال البحث العلمي التطبيقي، وتقديم الدعم الفني اللازم ومتابعة إعداد الكليات للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.