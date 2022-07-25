استشاري السلامة المرورية: مصر ترتيبها 86 على العالم في عدد حوادث الطرق

قال اللواء دكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور والسلامة المرورية، إنّ هناك 3 أسباب رئيسية لحوادث الطرق، أبرزها السيارة أو المركبة والطريق والعنصر البشري، ويجب أن يتم ضبط المنظومة بالكامل للحد من حوادث الطرق، مشيرا إلى أن مصر ليست من أكثر الدول التي تعاني من حوادث الطرق كما يشاع، فعدد الحوادث يجب إخضاعه لمقارنة مع عدد السكان والكيلومترات المقطوعة وغيرها من العناصر.

مصر ترتيبها 86 على العالم في عدد حوادث الطرق

وأضاف استشاري تخطيط وهندسة المرور والسلامة المرورية في لقاء مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة TeN، أن مصر ترتيبها 86 على العالم في عدد حوادث الطرق، وأكد أن الدولة تسير بخطى غير مسبوقة في الحد من تلك الحوادث، وهناك نماذج ناجحة جدا مثل السويد وتم إنشاء كيان مستقل بها عام 1997 للحد من حوادث الطرق، ونجحوا في خفض الحوادث بنسبة 4 إلى 5% سنويا، وفي مصر هناك إنجاز كبير جدا وهو أننا لدينا 149 ألف كيلو متر منها 101 ألف كيلو متر مرصوف، ولدينا 7500 كيلو متر من الطرق الكودية، وهو ما انعكس بشكل كبير جدا على انخفاض عدد المصادمات وحوادث الطرق، بنسبة 40% خلال 5 سنوات.

التطوير يشمل التشريعات الخاصة بقوانين المرور

وأشار استشاري تخطيط وهندسة المرور والسلامة المرورية إلى أن التطوير يشمل التشريعات الخاصة بقوانين المرور، فمثلا السير عكس الاتجاه عقوبته الحبس بلا غرامة، وهو ما تم تعديله في 2014، مؤكدا أن ذلك يغل يد القضاء عن الحبس سنة كعقوبة لقائد السيارة الذي يسير عكس الاتجاه، وهو ما لم يقلل من نسبة مخالفات السير عكس الاتجاه.

ولفت استشاري تخطيط وهندسة المرور والسلامة المرورية إلى أنه يطالب ويأمل في تشكيل مجلس أعلى للسلامة على الطرق ويكون مكونا من جهات عدة، مؤكدا أن من 80 إلى 90% من حوادث الطرق سببها العنصر البشري.