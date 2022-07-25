أمين الزراعيين الأفارقة: نتطلع لقمة مناخ تحقق عدالة دولية في مواجهة تداعياته

قال الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة إن «مبادرة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في تخفيف أثر التغيرات المناخية على التنمية الزراعية المستدامة بأفريقيا»، بمثابة مؤتمر تحضيري استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وأضاف في كلمته اليوم أن مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيد أمجاد ثورتي يوليو 1952 و30 يونيو 2013، حيث عادت مصر لمكانتها الدولية بين الأمم وتوطدت أواصر علاقاتها مع القارات الخمس بجهد جهيد وعمل دؤوب.

وتابع: «اليوم في مدينة شرم الشيخ مع أشقاءنا الأفارقة والعرب المشاركين لنعقد مؤتمرنا التحضيري لقمة المناخ cop 20 وفاعليات المؤتمر رسالة للمجتمع الدولي بأن مدينة شرم الشيخ استعدت لـ cop27 بالسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وزيادة المساحات الخضراء».

الأفارقة يتطلعون لقمة المناخ cop27

وأكد أن الافارقة يتطلعون لقمة المناخ cop27 ويطلقون عليها قمة أفريقيا ويطالبون بالعدالة المناخية حيث أن دول القارة الأفريقية تتحمل خسائر التغيرات المناخية دون أن تتسبب فيها فالقارة الأفريقية لا تساهم في انبعاث غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 3% من إجمالي الانبعاثات على مستوى العالم.

وأعرب الأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة عن تطلع القارة الأفريقية أن تفي الدول الصناعية الكبرى التي تسببت في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالتزاماتها المالية لتوفير التحويل المالي لدول القارة الأفريقية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

واقترح خليفة على قمة المناخ في دورتها المقبلة إنشاء صندوق لمواجهة الجفاف والحد منه في المناطق الجافة وشبة الجافة والمناطق القاحلة، على أن يختص هذا الصندوق بتنفيذ آليات التدخل المختلفة في سنوات الجفاف والحد من آثار الجفاف ودعم المزارعين.

مبادرة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

وأعلن «خليفة»، عن مبادرة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة وهي مبادرة الأحزمة الخضراء ومبادرة حماية شواطئ القارة الأفريقية موجها الشكر للدولة المصرية وكافة مؤسساتها وأجهزتها على دعم وتقديم التسهيلات والإجراءات لعقد المؤتمر.