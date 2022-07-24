عابد: الاتحاد الاوروبى ملتزم بدعم مصر لإنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ

أكد علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نجاحات كبيرة فى حشد التأييد العالمى لمصر في قمة المناخ العالمية التى تستضيفها مصر فى نوفمبر القادم لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ.

التزام الاتحاد الاوربي بدعم مصر

وقال «عابد» فى بيان أن سكرتيرة عام المفوضية الأوروبية إيلزي جوهانسون أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم كافة أنواع الدعم للرئاسة المصرية، في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك في إطار التحضير الموضوعي واللوجيستي وذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي مع المسئولة الأوروبية.

ولفت «عابد» إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد ثقته في قدرة مصر على إنجاح هذه القمة وخروجها بنتائج ملموسة تسهم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة جلاسكو.

وأشاد النائب البرلماني بتأكيد الجانبين المصرى والاوروبي على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المختلفة، لاسيما في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

وأكد «عابد» أهمية بحث الجانبين لأزمة الغذاء العالمية وتحديات الأمن الغذائي والتأكيد على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للدول الأكثر تضررا من الأزمة الحالية اتصالا بتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب، فضلا عن معالجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع الغذائية والأساسية.

عابد: السيسي جعل صوت أفريقيا مسموعا

ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان العربي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بجعل صوت وهموم الدول الافريقية عالياً ومسموعاً فى كافة المحافل الاقليمية والدولية وفي كافة القضايا والمشكلات الافريقية وفيما يتعلق بالتأثيرات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ على الدول الافريقية.

وأعرب «عابد» عن ثقته فى أن مؤتمر المناخ العالمى الذى سينعقد بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم سيكون ناجحا سيحقق جميع أهدافه لصالح المجتمع الدولى ودول القارة السمراء.