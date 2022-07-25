تأجيل محاكمة متهمين اثنين في قضية «خلية استهداف الكنائس» لأول أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 2 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية استهداف الكنائس»، لـ1 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ووائل عمران.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، في قضية استهداف الكنائس، وجهت لهم العديد من الاتهامات، كان من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين والدستور، فضلا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية وتولوا قيادتها، وكان هدفهم الخروج على الحاكم وتكفيره، والاعتداء على مؤسسات الدولة، فضلا عن استباحة أموال وممتلكات ودماء المسيحيين، واستهداف المنشآت العامة، لإسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين والمجتمع للخطر.

وأشار أوراق القضية، إلى أن الإرهاب كان من ضمن الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.