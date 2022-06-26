تأجيل محاكمة 2 من المتهمين في «خلية استهداف الكنائس» إلى 25 يوليو

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 2 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية استهداف الكنائس»، إلى 25 يوليو القادم لضم الأحراز.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ووائل عمران.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.