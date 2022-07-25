تنسيق الأكاديمية العسكرية والكليات 2022: الكلية الحربية من 70% للعلمي

تنشر «الوطن» تنسيق الأكاديمية العسكرية المصرية، والكليات العسكرية 2022، بعدما صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة، من حملة الثانوية العامة والأزهرية.

تنسيق الأكاديمية العسكرية المصرية

وتضمن تنسيق الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية 2022، وجود كليات الحربية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ضمن الأكاديمية العسكرية المصرية، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إنشائها.

الكلية الحربية

1- تقبل الحاصلين من القسمين العلمي والأدبي.

2- 70% أقل نسبة تقدم من خريجي القسم العلمي.

3- 75% أقل نسبة تقدم من خريجي القسم الأدبي.

4- يجب ألا يزيد السن على 21 عاما في أول نوفمبر المقبل.

5- يمنح الخريج بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى بكالوريوس العلوم العسكرية.

الكلية البحرية

1- تقبل الحاصلين من القسم العلمي فقط.

2- 70% أقل نسبة تقدم للكلية.

3- يجب ألا يزيد السن على 21 عاماً في أول نوفمبر المقبل.

4- يشترط أن يجيد الطالب السباحة.

5- يمنح الخريج بكالوريوس العلوم السياسية.

6- يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية.

الكلية الجوية

1- تقبل الحاصلين من القسمين العلمي والأدبي.

2- 60% أقل نسبة تقدم للكلية.

3- يجب ألا يزيد السن على 21 عاماً في أول نوفمبر المقبل.

4- يمنح الخريج بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات، حسب تخصصه بالكلية، بالإضافة للمؤهل العسكري.

كلية الدفاع الجوي

1- تقبل الحاصلين من القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط.

2- 71% أقل نسبة للتقدم للكلية.

3- يجب ألا يزيد السن في أول نوفمبر على 21 عاماً.

4- يمنح الخريج بكالوريوس الهندسة إضافة لبكالوريوس علوم الدفاع الجوي.

الكلية الفنية العسكرية

1- تقبل الحاصلين من القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط.

2- 76% أقل نسبة مئوية للنجاح للتقدم.

3- يمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة بتخصصاتها.

4- يمكن الحصول على الماجستير والدكتوراه للخريج من الكلية.

كلية الطب بالقوات المسلحة

1- تقبل الحاصلين من القسم العلمي من شعبة العلوم فقط.

2- 90% أقل نسبة مئوية نجاح للتقدم.

3- يحصل الخريج بالإضافة لشهادة إتمام الدراسة العسكرية، درجة بكالوريوس الطب والجراحة.

الكلية العسكرية التكنولوجية

1- 65% أقل نسبة تقدم لمجموع الثانوية العامة من القسم العلمي.

2- 80% فأكثر للحاصلين على الثانوية الصناعية المطبقة لنظام الجدرات.