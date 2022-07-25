عاجل .. الإعلان عن دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية والكليات.. الشروط والتفاصيل

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة في الأكاديمية العسكرية المصرية «حربية، بحرية، جوية، ودفاع جوي»، والكليات العسكرية «الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة، الكلية العسكرية التكنولوجية»، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية، وما يعادلها، وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عقده اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتي:

أولا: الكلية الحربية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها «علمي وأدبي»، وألا يزيد السن في 1/11/2022م عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي 70% فأكثر، والقسم الأدبي 75% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية «ميلادية»، ويمنح الخريج درجة «بكالوريوس العلوم العسكرية - بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية».

ثانياً الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من «علمي وأدبي»، وألا يزيد السن في 1/11/2022م عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية «ميلادية»، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس «العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية» .

ثالثا: الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها «علمي وأدبي»، وألا يزيد السن في 1/11/2022 م عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 60% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية «ميلادية»، ويمنح الخريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجة «بكالوريوس الطيـران والعلــوم العسكرية الجوية وشـارة الطيران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال»، ويمنح الخريج تخصص نظم معلومات الطيران درجة «بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات».

كلية الدفاع الجوى :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي «شعبة الرياضيات» فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، شرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثر في مادتي «الفيزياء والرياضيات»، وألا يزيد السن في 1/11/2022 م عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 71% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية «ميلادية»، ويمنح الخريج درجة «بكالوريوس علوم الدفاع الجوي» و«بكالوريوس الهندسة»، في تخصص «الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات» بنظام الساعات المعتمدة.

خامسا: الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي «شعبة الرياضيات» فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية «علمي» والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في 1/11/2022 م عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 76% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة «بتخصصاتها» وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، بالإضافة إلى إمكانية إستكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلميه المختلفة «الماجستير / الدكتوراه» والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

سادسا: كلية الطب بالقوات المسلحة:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي «شعبة العلوم» فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في 1/11/2022 م عن 21 سنة، ونسبة المئوية للمجموع 90% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية «ميلادية» - 2 سنة امتياز، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.

سابعا: الكلية العسكرية التكنولوجية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية «علمي وأدبي»، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام «ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين» والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقا لمنهجية الجدارات «قرار وزارى رقم 42 / 2022» من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط، وتكون التخصصات تابعة لأقسام «الميكانيكية / الكهربية» على أن يقدم الطالب ما يفيد بذلك، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربي، طبقا للشروط والتخصصات والشعب التي تُقبل بالكلية.

وتقبل الطلبة المقيدين في دراسات أعلى من الشهادات المذكورة «كليات الهندسة / الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعي / المعاهد الفنية الصناعية العليا» التابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، شرط أن تكون هذه الدراسات في سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة استيفاء شرط السن.

وألا يزيد السن في 1/11/2022 م عن «21» سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية «عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات»، و«22» سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، و«22» سنة للطلبة المقيدين في الدراسات الأعلى.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 65% فأكثر، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية «ميلادية»، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى وجيــا كل في تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

الكلية الحربية:

التخصصات المطلوبة:

رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعـلام والصحافه / اقتصاد وعلــوم سياسية / كلية خدمة اجتماعية، لغات «إنجليزي / عبري / روسي / فرنسي / صينى» - من كليات «آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة»، الآداب «إعلام - علم نفــس - اجتماع - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية»

الشروط الخاصة بالمؤهل:

حصوله على جيد فأعلى، وألا يزيد السن عند الالتحاق عن «24» سنة في 1/11/2022 م، وأن يكون حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2022 أو 2021 فقط، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية «2» عام دراسي «ميلادي».

الكلية البحرية:

التخصصات المطلوبة:

تخصصات الهندسة: الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الاتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية «بناء سفن» / الهندسة التطبيقية «تقنية النانو».

ملحوظة: لا يتم قَبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص «هندسة بحرية وبناء سفن فقط» من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري / وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

أن يكون حاصلا على تقدير مقبول فأعلى، أن يكون حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2022 أو 2021 فقط، وألا يزيد السن عند الالتحاق عن «25 سنة» في 1/11/2022م، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية «2» عام دراسي «ميلادي».

تخصصات العلوم: «فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار».

تخصصات التربية: «فيزياء / كيمياء / رياضيات».

الشروط الخاصة بالمؤهل:

أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى، وأن يكون حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2022 أو 2021 فقط، وألا يزيد السن عند الالتحاق عن «24 سنة» في 1/11/2022م، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية «2» عام ميلادي».

كلية الدفاع الجوي/

التخصصات المطلوبة:

تخصصات الهندسة: الحاسب والنظم / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الاتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس / الروبوتات.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

أن يكون تقديره مقبول فأعلى، وأن يكون حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2022 أو 2021 فقط، وألا يزيد السن عند الالتحاق عن «25 سنة» في 1/11/2022م، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوي «2» عام ميلادي».

الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط متخصصين:

التخصصات المطلوبة من الأطباء:

التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز من تخصص الطب كالآتي:

الطلبة الذكور «علاج طبيعي – بيطري – أسنان»، الطالبات الإناث «علاج طبيعي – رئيسات تمريض».

الشروط الخاصة:

أن يكون حاصلا على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد السن في 1/1/2023 عن «26» سنة، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، ومدة الدراسة عام دراسي «ميلادي».

مطلوب للعمل في مجال النظم:

التخصصات المطلوبة: كليات الهندسة «تخصص حواسب»، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كليات العلوم تخصص «علوم الحاسب»، الحاصلين على ITI شعبة الذكاء الاصطناعي.

الشروط الخاصة:

ألا يكون حاصلا على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، أن يكون تقدير المؤهل مقبول فأعلى لخريجى كليات الهندسة وجيد فأعلى لخريجى الكليات الأخرى، وألا يزيد السن في 1/1/2023 عن 25 سنة لخريجي كليات الهندسة - «24» سنة لخريجي الكليات الأخرى، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وتكون مدة الدراسة عام دراسي «ميلادي».

التخصصات المطلوبة من كليات الهندسة والعلوم للعمل بمجال تخصصهم:

التخصصات المطلوبة من كليات الهندسة: «هندسة كيميائية».

التخصصات المطلونة من كليات العلوم: علوم «كيمياء - كيمياء مزدوجة - كيمياءحيوية - فيزياء».

الشروط الخاصة:

ن يك لاً عالمؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، ويكون تقدير المؤهل مقبول فأعلى لخريجي كليات الهندسة، جيد فأعلى لخريجى كليات العلوم، وألا يزيد السن في 1/1/2023 عن سنة لخريجي كليات الهندسة - «24» سنة لخريجي كليات العلوم، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وتكون مدة الدراسة عام دراسي «ميلادي» .

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية:

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين:

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على «الإنترنت» وهو tansiq.mod.gov.eg اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26/07/2022م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 06/09/2022، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونيا وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد، ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 30/07/2022م وحتى يوم الخميس الموافق 08/09/2022 م، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

الطلبة المتخصصين:

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول، بالأكاديمية والكليات العسكرية على «الإنترنت» وهو tansiq.mod.gov.eg اعتبارا من يوم الأربعاء 07/09 2022م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20/09/ 2022م وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونيا وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد، ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 10/ 09/ 2022م وحتى يوم الخميس الموافق 22/09/2022 م، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

الشروط العامة للقبول «الثانوية العامة وما يعادلها - المحاربين»:

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية «عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى»، وأن يكون الطالب حاصلا على شهادة «الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي»، شرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام «2022 /2021»، وأن يكون الطالب مُقيدا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية حال الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك، وأن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية، وألا يكون قد استقال أو فُصل تأديبيا من أي «كلية - معهد - مدرسة» عسكرية / مدنية، وألا يكون الطالب قد أعُفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول عن «170 سم» لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يسمح بها حتى «158 سم» كحد أدنى، وأن يكون الطالب لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعـة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية، وأن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام، حال عدم اجتيازه الاختبار، وأن يؤدي الطالب بتفوق اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع «7.5 متر» / بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية، وأن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي «كشف الهيئة» وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة، وأن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي «اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي».

وأن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة، التي تشمل «التحاليل التخصصية المتقدمة»، ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم، مع التأكيد على أن تكون البيانات المُدرجة في أوراق القَبول، والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط، وليس «المعاهد العليا أو الأكاديميات».

ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي، ويُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط، ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسي لاختبارات الكلية البحرية، إضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجود على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على «الإنترنت» وهو tansiq.mod. gov.eg، ويجب على الطالب وولي أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظرا لأن استخراجها يستغرق وقتا طويلا يؤدي إلى تأخير وتعطيل إجراءات القبول.

الشروط العامة للقبول «المتخصصين ذكور / إناث»:

إضافة إلى جميع الشروط العامة السابقة تضاف الشروط الآتية:

أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، ألا يقل الطول عـن «170 سم» للذكور، «155 سم» للإناث، ويُسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم بنفس الشروط والضوابط، أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابي بذلك.

جدير بالذكر أنّه في إطار ما توليه الدولة المصرية من تطوير وإنجازات على الأصعدة كافة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية «طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2022»، وتتمركز بالقيادة الاستراتيجية / محافظة القاهرة، والتي تضم «الكلية الحربية - الكلية البحرية - الكلية الجوية - كلية الدفاع الجوي».

وفي ظل التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصراع الدولي في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية، فرضت الارتقاء بالمحتوى العلمي لطلبة الكليات العسكرية، حرصت القوات المسلحة المصرية على مواكبة تلك التطورات بالنهوض بعقول وأذهان أبنائها وتمكينهم من الاطلاع على أحدث العلوم في شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات، التي كان لزاما الإلمام بها لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها، والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات، حيث تم تسهيل الإجراءات وتوفير أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة لإدخال الدراسات المدنية داخل الأكاديمية والكليات العسكرية كما تم تحديد مدة الدراسة بكليات الأكاديمية «أربع سنوات» دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحال قبول طلبة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بإحدى كليات الأكاديمية لتعيينهم ضباطا عاملين في غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة «2 سنة دراسية».

وأصبح التأهيل المدني لطلبة كليات الأكاديمية كالآتي:

الكلية الحربية: دراسة مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصول الخريج على بكالوريوس في إحدى الشعب «العلوم السياسية / الاقتصاد» إضافة إلى بكالوريوس العلوم العسكرية.

الكلية البحرية: دراسة مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصول الخريج على بكالوريوس شعبة العلوم السياسية، إضافة إلى بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية.

الكلية الجوية:

تخصص إدارة الطيران والمطارات: دراسة مواد كلية التجارة وحصول الخريج على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال، إضافة إلى بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران.

تخصص نظم معلومات الطيران: دراسة مواد كلية الحاسبات والمعلومات وحصول الخريج على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات، إضافة إلى بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية.

كلية الدفاع الجوي:

دراسة مواد كلية الهندسة وحصول الخريج على بكالوريوس الهندسة تخصص «الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات»، إضافة إلى بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي.

تطبيق لائحة الأكاديمية:

يطبق قانون الأكاديمية على الطلبة الجدد الملتحقين بالعام الدراسي 2022/2023، أما الطلبة القدامى فيطبق بشأنهم القانون السابق فيما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات والدرجة العلمية.

في حالة فصل الطالب لعدم «اللياقة الصحية / الصلاحية للحياة العسكرية» يكون له حق استكمال دراسته في إحدى الكليات المناظرة للدراسة المدنية والخاضعة للقانون «رقم 49 لسنة 1972» بشأن تنظيم الجامعات المصرية.

الكلية العسكرية التكنولوجية:

حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق رؤية القيادة السياسية بشأن الارتقاء بمنظومة التعليم الفني في القوات المسلحة، من خلال الاستراتيجية العامة للتطوير المستمر في عناصر العملية التعليمية، تم إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية لتتولى مهمة التعليم الفني والتكنولوجي «قانون رقم 150 لسنة 2022».

وتكون مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات، يحصل الخريج على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا كلٌ في تخصصه، وتسري في شأنه كافة الحقوق والمزايا المقررة لخريجي الجامعات التكنولوجية المصرية.

ويدرس طالب الكلية العسكرية التكنولوجية، تخصصات تكنولوجيا «الأوتوترونيكس - الميكاترونيكس - المعلومات - الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة - الأطراف الصناعية»، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهني في التخصصات السابقة، والتي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا للقانون «رقم 72 لسنة 2019» بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية، إضافة إلى شهادة إتمام الدراسة العسكرية، ويحق للخريج استكمال الدراسة بعد التخرج للحصول على درجتي الماجستير / الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا كل في تخصصه.

كما تقبل الكلية الحاصلين على شهادة «الثانوية العامة / الأزهرية» علمي وأدبي، الثانوية الصناعية، الكلية التكنولوجية المتوسطة، دراسات أعلى من الشهادات المذكورة «كليات الهندسة / الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعي / المعاهد الفنية الصناعية العالية».

تطبيق لائحة الكليات العسكرية التكنولوجية:

يحق للطالب الذي يتم فصله لعدم «اللياقة الصحية / عدم الصلاحية للحياة العسكرية»، استكمال دراسته في إحدى الجامعات التكنولوجية، ويتم تطبيق قانون المعهد الفني للقوات المسلحة على الطلبة الموجودين حاليا لحين تخرجهم.