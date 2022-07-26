«إسكندرية مش بس بحر».. متاحف وأماكن أثرية للزيارة في عروس البحر الأبيض (صور)

تشتهر الإسكندرية بإطلالتها الساحرة على البحر الأبيض المتوسط والتي يجعلها وجهة سياحية مصيفية رائعة تجذب الكثير من المصطافين نظرا لبساطتها وسحرها وانخفاض أعباء المصيف المادية فيها، إلا أن جمال الإسكندرية لا يقتصر على كونها عروس البحر الأبيض المتوسط، بل هي مدينة ثقافية وتاريخية تحوي عدد من الأماكن الأثرية والتراثية المميزة.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، عدداً من الأماكن المميزة في الإسكندرية التي تجذب أنظار الزائرين وتعد فسحة مميزة مختلفة عن أجواء البحر.

قلعة قايتباي

على جوانب بحر الإسكندرية تقع قلعة قايتباي، ذلك الصرح الذي يفتح أبوابه في الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا وتبلغ سعر تذكرة الدخول 30 جنيها للمصري و10 جنيهات للطالب المصري، وتبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها، أما للطالب الأجنبي تبلغ 30 جنيها وذلك وفقا لأحدث بيان العامة للأثار الإسلامية والقبطية.

وتعد من أعرق الأماكن الأثرية الموجودة بالإسكندرية حيث يأتي اليها السياح من كل انحاء العالم ويشهد الكثير ببراعة تخطيطها العمراني، حيث أنشأ هذا السرح العظيم السلطان اشرف أبو النصر قايتباي المحمودي في موقع منارة الإسكندرية القديمة والتي تتكون من ثلاثة طوابق.

متحف الأحياء المائية

يبدأ المتحف باستقبال الوفود من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء يبلغ سعر التذكرة للمصريين: 10 جنيهات، للطلاب المصريين 5 جنيهات، للطلاب الأجانب 15 جنيها، للأجانب 20 جنيها وذلك وفقا لما أعلنته وزارة البحث العلمي والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وبحسب البيان الرسمي، فمتحف الاحياء المائية يتميز بوجود الأسماك والمحنطات وهياكل الأجسام البحرية، التي كانت تغوص في أعماق البحر الأحمر والمتوسط ومن الأنهار كنهر النيل ونهر الأمازون عند النظر إلى سقف المتحف تجد حوت ضخم يبهر من ينظر إليه وكأنه يسبح في جدران المتحف كما يضم المتحف ما يقرب من 1000 نوع من الكائنات البحرية والطيور البرية المهاجرة وهيكل لعروس بحر محنط.

متحف المجوهرات الملكية تحفة معمارية على الطراز الأوروبي

من أقصى الغرب لمنطقة جليم شرقا حيث يقع متحف المجوهرات الملكية، وبحسب ما أعلنه قسم التسويق به، فإن سعر التذكرة للزائر الأجنبى يبلغ 100 جنيه، والطالب الأجنبي 50، والمصري 20 والطالب المصري 5 جنيهات.

ويعد هذا المتحف تحفة معمارية على الطراز الأوربي في القرن التاسع عشر ويضم حوالي 11 ألف و500 قطعة، والتي تعد من أروع وأجمل المجوهرات الملكية التي كان ويتزين بها أفراد الأسرة العلوية المالكة في مصر.

قصر لتاجر أخشاب يتحول لمتحف

على غرار سابقه، يبرز متحف الإسكندرية القومي بروعته المعمارية وأثرية مبهرة، حيث يستقبل المتحف رواده من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، وتبلغ قيمة تذكرته للمصريين 20 جنيها، الطلاب المصريين 5 جنيهات فقط، بينما تذكرة دخول الأجانب 100 جنيه، والطلاب الأجانب 50 جنيهًا، وذلك وفقا للصفحة الرسمية له.

يضم المتحف 1800 قطعة أثرية من جميع العصور القديمة حتى العصر الحديث تم إحضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي في القاهرة حيث تصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وذلك وفقا لما ورد في الموقع الرسمي لوزارة الأثار المصرية.

مكتبة الإسكندرية.. صرح ثقافي وتراثي

تقع مكتبة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي ويبدأ العمل بها من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء، ويبلغ سعر التذكرة لغير المصريين 70 جنيها، للطلبة غير المصريين 10 جنيهات، المصريين 5 جنيهات وتعد الأرخص للطلبة المصريين وأصحاب المعاشات 3 جنيهات، وذلك وفقا لما نشرته المكتبة على موقعها الرسمي لعام 2022.

وتضم المكتبة قدر هائل من الكتب يبلغ عددها 2 مليون كتاب بلغات عديدة كالعربية والأوروبية ولغات أخرى نادرة، كما تتميز بتصميم خارجي على شكل قرص مائل ولامع وتضم سبعة مكاتب داخلية، كما تضم العديد من المتاحف كمتحف الأثار، متحف العلوم والذي يضم عدة أقسام بداخلة.