أسعار ومواعيد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.. الفيديو بـ 300 جنيه

يعد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية أحد أبرز متاحف عروس البحر الابيض المتوسط، لكونه المتحف الوحيد الذي يعرض مجوهرات على مستوى مصر ويضم 1045 تحفة فنية رائعة ترجع إلى أميرات الأسرة العلوية الحاكمة.

وترصد «الوطن»، خدمة لأبناء الإسكندرية وزائريها من خلال رصد أسعار تذاكر دخول متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية بالإضافة إلى مواعيد العمل وغيرها من أسعار جلسات التصوير أو تصوير مقاطع الفيديو، وذلك وفقاً لما أعلنه مؤخراً قسم التسويق بمتحف المجوهرات الملكية.

مواعيد عمل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

يفتح متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءًا، علما بأن شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 4:15 مساءً بما فى ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات .

أسعار تذاكر دخول متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

تقسم أسعار تذاكر دخول متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية إلى عدة أنواع، أولها التذاكر اليومية للمصريين والعرب، حيث تبلغ تذاكر دخول المتحف للفرد 20 جنيها، و الطالب 5 جنيهات، بينما التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا ويسمح فقط بدون فلاش 20 جنيها، وتصوير الفيديو التذكاري 300 جنيه‬.

وعن أسعار التذاكر اليومية للأجانب تبلغ قيمة تذكرة دخول المتحف للفرد 100 جنيه، والطالب الأجنبي 50 جنيها، والتصوير الفوتوغرافي التذكاري، بالكاميرا يسمح فقط بدون فلاش 50 جنيها، وتبلغ قيمة تصوير الفيديو التذكاري 300 جنيه، فيما يعد الدخول مجاناً للأطفال حتى سن 6 سنوات.

مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ويعد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذي يعرض مجوهرات على مستوى مصر ويوجد به 1045 تحفة فنية رائعة ترجع إلى أميرات الأسرة العلوية الحاكمة، فيما تعد أكثر قطعتين إقبالًا من الرواد السيدات تاج الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد وتاج الملكة فريدة زوجة الملك فاروق، وفيما تتجه أنظار زوار المتحف من الرجال إلى قطعة تمثل شطرنج من الذهب المموه المرصع بالماس وكان مهدى من شاه إيران محمد رضا بهلواني زوج الملكة فوزية شقيقة الملك فاروق.

ويتكون متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، من طابقين كل طابق يضم عدد من القاعات، تعرض مجموعات متنوعة من المجوهرات، وأدوات الزينة، وأدوات المائدة والكتابة الخاصة بأمراء وأميرات الأسرة العلوية الذين حكموا مصر في الفترة من عام 1805، حين تولى محمد علي باشا حكم مصر وحتى عام 1952.