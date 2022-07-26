الجامعة العربية: ندعم الصومال لمواجهة أزمتي الجفاف والأمن الغذائي

التقى السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خلال زيارته إلى مصر.

تبادل وجهات النظر

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأنّ اللقاء شهد تبادلًا لوجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، خاصة ما يتعلق بالوضع في الصومال ومختلف التحديات التي تواجهها البلاد.

دعم الصومال

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ أبوالغيط أكد الاستعداد الكامل للجامعة العربية لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة، والتنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال، وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية.

وأضاف المتحدث أنّ أبوالغيط حرص على التعرف على رؤية الرئيس الصومالي بشأن آخر تطورات الوضع الداخلي في البلاد، والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة في وقت قريب لتعزيز الأمن والاستقرار.