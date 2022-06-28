أبو الغيط يبحث سبل التعاون مع وزير الخارجية الروماني في بوخارست

عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة محادثات ثنائية مع «بوغدان اوريسكو» وزير خارجية رومانيا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا الى البلاد بدعوة من الحكومة الرومانية.

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أعرب، خلال اللقاء، عن ارتياحه للمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء ورومانيا، مشيدا بعمق هذه العلاقات في ظل الروابط التاريخية التي تربط الجانبين، وناقش مع وزير الخارجية الروماني سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به الى أعلى المستويات.

وزير الخارجية يؤكد أهمية الدور الروماني في تعزيز العلاقات

أكد وزير الخارجية، أهمية الدور الروماني في تعميق التعاون والعمل داخل الاتحاد الأوروبي على إنجاح المؤتمر الوزاري العربي الأوروبي السادس المزمع عقده نهاية العام الجاري في القاهرة، والقمة العربية الأوروبية الثانية المزمع عقدها في بروكسل، وذلك للخروج بنتائج ملموسة تعكس تطلع الجانبين إلى تعميق الشراكة العربية الأوروبية وضرورة الاهتمام بتعزيزها باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما مهما كانت العقبات التي تواجهها.

المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جلسة المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، حيث نقل أبو الغيط، لوزير الخارجية الروماني، قلقه العميق من الانسداد الذي وصلت إليه الأمور في ظل إصرار إسرائيل على استدامة الوضع الراهن الذي تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين في غياب أي أفق لحل النزاع.

وحذر أبو الغيط، من أن مؤشرات التوتر أصبحت واضحة وتوحي بأن الوضع قد ينفجر في أي لحظة، خاصة في ظل الضبابية التي ستطبع الموقف الداخلي الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المباحثات شملت أيضا تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على العالم وعلى الإقليمين العربي والأوروبي، حيث حرص الأمين العام، على الاستماع إلى طرح وزير الخارجية الروماني بشأن تداعيات الحرب على الأمن والاستقرار في منطقة شرق أوروبا.

وأكد جدية الجهد العربي للمساهمة في حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، من خلال ما تقوم به مجموعة الاتصال الوزارية العربية التي تستمر في التباحث حول السبل الممكنة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الخصوص.