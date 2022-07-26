سفير باكستان في جامعة طنطا: لديها إمكانيات تكنولوجية جاذبة للتعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه اليوم السفير ساجد بلال سفير باكستان فى مصر، وذلك في إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي ومرور خمسون عاما على تأسيسها.

مركزان للتطوير المهنى لدعم الابتكار والابداع لدى الطلاب

رحب الدكتور محمود ذكى فى بداية اللقاء بالسفير الباكستاني فى جامعة طنطا واشاد بعمق العلاقة التى تربط بين مصر وباكستان، استعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء كليات الجامعة والبرامج المميزة والخدمات التى تقدمها للطلاب الوافدين مشيرا الى وجود مركزين للتطوير المهنى بهدف دعم الابتكار والابداع لدى الطلاب

اضاف رئيس الجامعة أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعات بالتعاون في المجالات البحثية والعلمية وتبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية المصنفة عالميا ويحظى هذا الجانب بأولوية قصوى فى خطة الجامعة الاستراتيجية في مجالات البحث العلمي وتحسين البيئة التعليمية ومخرجاتها.

ةأشار إلى أهمية الزيارة فى التنسيق لايفاد الطلاب الباكستانيين للدراسة بجامعة طنطا وإقامة روابط ثقافية وتعليمية بين الجامعة كمؤسسة تعليمية مصرية عريقة والمؤسسات التعليمية بدولة باكستان، مشددا على أن التعاون في المجالات البحثية يمثل رافدا رئيسيا في دعم أنشطة الجامعة الابتكارية والابداعية، وأن التنوع الثقافي يخلق نوعا من التفرد المؤسسي في الإنتاج العلمي وخدمة المجالات التطبيقية.

إمكانيات تكنولوجية ومعامل متطورة

ومن جانبه أعرب السفير الباكستاني بالقاهرة عن سعادته بزيارة جامعة طنطا مشيدا بامتلاك الجامعة إمكانيات تكنولوجية ومعامل متطورة وكوادر علمية متميزة تتيح لها دعم الجوانب البحثية والتطبيقية للبرامج الاكاديمية بمختلف الكليات.

وأشار «بلال» إلى أن جامعة طنطا واحدة من 6 جامعات مصرية تقوم بتدريس اللغة الأوردية مما يفتح المجال لتبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب بين الجامعات الباكستانية وجامعة طنطا.

وفي نهاية الزيارة أهدى السفير الباكستاني عددا من نسخ كتب اللغة الأوردية لرئيس الجامعة، واعرب د. محمود ذكي عن امتنانه وتقديره للاهداء والزيارة.

حضر اللقاء الدكتور محمد حسين نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستسار الاتصال السياسى للجامعة والدكتور محمود شكل مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، ورافق السفير الباكستاني خلال الزيارة السيد محمد فيصل الياس الملحق الاعلامى لسفارة دولة باكستان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاكاديمى، خاصة فى مجال اللغات الشرقية «الأوردية» بين جامعة طنطا والجامعات الباكستانية.