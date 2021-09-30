أكاديمية البحث العلمى تعلن فتح باب القبول بجامعة الطفل 2021- 2022

دعا المركز القومي لثقافة الطفل الأطفال، برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ، للاستفادة من منحة أكاديمية البحث العلمي، المقدمة للأطفال، حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب القبول للدورة السادسة لجامعة الطفل لعام 2021-2022م.

وأوضح أن بدء التقديم يوم الاثنين المقبل الموافق 04/10/2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا علمًا بأن باب التسجيل يغلق تلقائيًا بكل جامعة على حدى، وذلك عند أكتمال الأعداد المطلوبة.

شروط التسجيل والقبول

1: التسجيل فقط للطلاب الجدد الذي لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها – علمًا بأن كل الطلاب المقيدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مرة أخرى شرط الالتزام بالحضور وعدم تخلفه عن الحضور.

2: التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 11 سنوات.

3: القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل، في حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو خاطئة يعتبر التسجيل لاغيًا.

4: التسجيل يكون إلكتروني فقط ولا يوجد أي سبيل لتسجيل الطفل إلا من خلال الموقع الإلكتروني فقط، وذلك في الموعد المعلن عنه بالأعلى.

5: النظام الإلكتروني يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط وسوف يتم ذلك من خلال التأكيد من الرقم القومى لكل طفل في حالة التلاعب بالتسجيل سوف يلغى تسجيل الطفل نهائيًا.

6: كل جامعة يتم اكتمال الإعداد بها تختفى تلقائيًا من قائمة التسجيل.

7: لا يحق لأي طالب طلب النقل من وإلى جامعة أخرى مهما كانت الظروف، وفي حالة عدم حضوره للجامعة المسجل بها وذهابه لأخرى سوف يتم رفض قبوله بالجامعة وإسقاط حقه في الجامعة المسجل بها.

8: الأطفال مسؤولية ذويهم وأولياء أمورهم من وإلى مقر الدراسة بالجامعة، والأكاديمية والجامعة غير مسؤولة عن الأطفال قبل استلامهم باليوم الدراسي أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام أولياء الأمور لهم.

9: تعلن مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة، في حالة تخلف أي طفل عن الحضور يسقط حقة في منحة الجامعة للطفل ولا يحق لولي أمرة المطالبة باستكمال البرنامج والانتقال لجامعة أخرى.

10: برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85% لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقًا لمربعهم السكني لعدم وجود أي أختلاف في المنهج الأساسي بين الجامعات.

11: برنامج جامعة الطفل تابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ولا يحق لأي جهه أو جامعة استخدام اسم جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج إلا بموافقة كتابية من أكاديمية البحث العلمى.

12: كل الإعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعة الطفل تعلن فقط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي.

13: التسجيل سوف يكون متاحا على الموقع الرسمي لجامعة الطفل، لأكثر من 40 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية علمًا بأن التسجيل والدراسة مجانًا و مدعومًا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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