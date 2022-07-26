«نجلاء» في محكمة الأسرة: «معمليش فرح علشان التكاليف وعمل حفل زفاف لأخته بدهبي»

شجار نشب بينهما على مرأى ومسمع الجميع، كان السبب في لجوئها لمحكمة الأسرة، حيث اكتشفت «نجلا. ص» أن زوجها خدعها ورفض إقامة حفل زفاف لها بحجة التكاليف، لكنه بعد الزواج أخذ منها مصوغاتها الذهبية وأقام لشقيقته حفل زفاف ضخما، بعد أن رفض عريسها إقامة حفل زفاف لهما.

هددها بتركها معلقة فأقامت دعوى خلع

وعندما تحدثت معه لقنها «علقة موت»، فغضبت وبعد فترة عرفت الكارثة الكبرى، وهي أنه كتب على نفسه إيصالات أمانة كثيرة ليجهز شقيقته رغم أن أشقاءه ميسورو الحال، وعندما طلبت منه الطلاق بعد عدة مشكلات كبيرة، وتدخلات من العائلتين، هددها بتركها معلقة، فلجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع.

الزوج كان مكافحا ومسؤولا

حكت الزوجة العشرينية لقاضي محكمة الأسرة عن سبب دعواها الذي استغربه الجميع وألقوا باللوم عليها، موضحة أنها تعرفت عليه بعد تخرجها من الجامعة، وبعد فترة وجدت أنه طيب ومحبوب، والجميع يثني على أخلاقه، وعندما صارحها بإعجابه بها كانت سعيدة، وخطبها وبعد أن تحدث والدها معه لاحظ أنه شاب مكافح بني نفسه رغم يسر حال عائلته، ومسؤول على عكس الكثير من شباب جيله.

رفض إقامة حفل زفاف بسبب الظروف

واستكملت حديثها قائلة إنه قبل الزفاف بعدة أشهر أخبرها أنه لن يقيم حفل زفاف لهما، لأنه لا يمتلك التكاليف الكافية، ووافقت حتى لا تضغط عليه، وتكفلت هي بإيجار فستان الزفاف، لأنه أخبرها بضيق حاله بسبب ترتيبات الشقة، واكتفت بحفل صغير اقتصر على العائلتين، واكتفت بأنه اشترى شقة وشبكة، وأنه يعاملها معاملة حسنة، واعتقدت أنه سيبقى على هذا الحال بعد الزواج.

نجلا: باع دهبي وعمل فرح لأخته

«بعد الفرح بأيام أخته اتخطبت ولقيته هو اللي اتكفل بكل مصاريف الخطوبة، وبعدها رفض نسافر شهر العسل اللي وعدني بيه، وكنت فرحانة، وبعدها عرفت أن هو اللي بيجهزها رقم إن إخواته الكبار مقتدرين ماديًا، وهو دخله على قده، وكنت بقول إنه حنين ومش عايز يحسسها بغياب والدهم، وبعدها أخد مني دهبي، وأنا مسألتوش ليه عشان محرجهوش، وقت الفرح عرفت أن عريسها رفض يعمل فرح، مع أنه مقتدر ماديا، وهو عمل لها الفرح بفلوس دهبي ورفض يرجعهولي»، وفقًا لحديث الزوجة.

وبعد أن ضربها أكثر من مرة، زادت المشكلات بينهما، فطلبت الطلاق لكنه هددها بتركها معلقة، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت دعوى خلع، حملت رقم 3923.