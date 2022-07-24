«سامح» يطالب بحضانة ابنه أمام محكمة الأسرة: طليقتي بتصرف النفقة على لبسها

بين المترددين على محاكم الأسرة ستجد العديد الرجال الذين يشتكون من زوجاتهم السابقات، بعد الانفصال بين النفقة وحضانة الأطفال، والشكاوى الكيدية بهدف تأريق حياتهم، وبين ملفات السجلات عثر خبراء التسوية على دعوى شاب في أواخر الثلاثينيات من عمره، يدعى «سامح.أ»، إذ كتب في عريضة الدعوى أنَّه يرغب في حضانة ابنه ذو الـ5 سنوات.

«مشفتش ابني من وقت الطلاق، وكنا متفقين إن الولد هيتربى وسطنا، لكن بقالي 3 سنين مش عارف أشوفه»، لكن لم يكن هكذا هو السبب الوحيد الذي ذكره، بل قال إن طليقته تصرف نفقة طفلهما على أهوائها الشخصية، بعد أن زورت دخله الشهري أمام محكمة الأسرة، لذلك أقام ضدها دعوى إسقاط حضانة.

عروس من اختيار الأم

بعد رفض والدته للفتاة التي أختارها، زوجته من فتاة رأتها مناسبة، لكنه وافق بعد أن التقى بها وتعامل معها، ووجد أنها هادئة الطبع ملتزمة، إذ اعتقد أن صفاتها حقيقة، وبعد الانتهاء من تجهيزات الشقة وحفل الزفاف، تمت الزيجة وانتقلا للعيش سويًا، إذ أنها لم تنتظر كثيرًا لتظهر له وجهها الحقيقي.

اختلاق المشكلات

بعد الزواج بأيام أصبح المنزل جحيم بسبب أسلوبها، فهي طوال الوقت لا ترغب في البقاء في المنزل، ضاربًة بمسؤوليتها تجاهه وتجاه المنزل بعرض الحائط، وبعد 3 أشهر كانت تختلق المشكلات وتترك المنزل وفي مرة علم بحملها وذهب لمحاولة إرضائها حتى يعيشا في هدوء على الأقل من أجل الطفل، وبدأ يغير طريقة تعامله معها من أجل أن تحسّن معاملته لكنها كانت تزداد في أسلوبها المتعجرف، وكان يتحملها من أجل طفلهما، وبعد وضع الطفل مباشرًا كانت الحياة بينهما شبه مستحيلة.

طلاق بعد عامين

«أنا استحملت سنتين علشان خاطر ابني يعيش في جو أسري، وميطلعش عنده عقدة من انفصالنا لكن الحياة بقيت جحيم، فاتفقنا على الطلاق واتفقنا على تربية الولد، ورجعت لها كل حقوقها، واتفقنا على مصروفات الولد، لكن بعد كام شهر لقتها رافعة عليا دعوى نفقة ومزورة دخلي الشهري علشان تاخد نفقة زيادة، مع إني مكنتش مخليها محتاجة حاجة»، وفقًا لرواية الأب أمام قاضي محكمة الأسرة.

دعوى إسقاط حضانة

أنهى الأب حديثه موضحًا أنَّ طليقته رفضت زيارته لابنه أو حتى رؤيته له، وعندما ذهب لرؤيته منذ 6 أشهر حررت ضده محضر تعدي، وبعدها اكتشف أنَّها تنفق نفقة صغيره على أهوائها الشخصية وملابسها الفاخرة، فلجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقام ضدها دعوى إسقاط حضانة حملت 6109.