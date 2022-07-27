خبير: صندوق النقد توقع أن تكون مصر ضمن أعلى 5 اقتصادات نموًا

أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي حينما تحدث عن معدلات النمو، شدد على أن العالم يشهد حالة ضبابية معقدة ناتجة عن الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمشكلات في سلاسل الإمداد والتوريد وموجات فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت جميعها على العالم بشكل واضح وأدت إلى أن صندوق النقد الدولي توقع انخفاض الناتج المحلي العالمي.

تقرير توقعات صندوق النقد ضم 5 دول كنقاط مضيئة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن تقرير توقعات صندوق النقد الدولي ضم 5 دول اعتبرها نقاط مضيئة «السعودية والهند والفلبين وباكستان ومصر»، لافتًا إلى أن مصر ضمن الاقتصاديات الخمسة صاحبة أعلى نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي.

نتوقع نسبة نمو 6.2%

واعتبر الخبير الاقتصادي أننا وصلنا لذلك لعدة أسباب مشيرًا إلى أن مصر حققت نسبة نمو 7.8% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، لافتًا إلى أننا نتوقع الوصول لـ 6.2% نسبة نمو مؤكدًا أن هناك قطاعات رائدة تسببت في تحقيق هذه النسبة منها الصناعات التحويلية والتجارة والقطاع العقاري والقطاع الزراعي والاستخراجات وأن قطاع الاتصالات حقق 16.4% نسبة نمو.