«صندوق النقد» يحذر أوروبا من إيقاف الغاز الروسي.. وتراجع في الأسعار

أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات إلى الدول الأوروبية في حال وقف روسيا إمدادات الطاقة للقارة الأوروبية، مع توقف شركة «غازبروم» الروسية عن ضخ الغاز الطبيعي للقارة الباردة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن وقف الغاز الروسي عن دول الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى حدوث ركود عنيف في شرق أوروبا وإيطاليا، خاصة في حال فضلت بقية الدول تخزين إنتاجها الشحيح.

وتوقع صندوق النقد الدولي أنه في حال لم يتوافر الغاز الطبيعي بسيولة كبيرة وبقيت الأسعار قليلة، ستتحول أي خطوة من الجانب الروسي لوقف إمدادات الغاز الطبيعي انكماشًا بأكثر من 5% في العام القادم في دول التشيك والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

شركة الغاز الروسي «غازبروم» تخاطب العديد من عملائها

ووفقاً لوكالة «رويترز»، أمس الإثنين، الموافق 18 يوليو الحالي خاطبت شركة الغاز الروسي «غازبروم» العديد من عملائها في أوروبا تخبرهم أنها لم تعد تضمن إرسال شحنات الغاز المتفق عليها بسبب «قوة قاهرة» تمنعها.

الأمر الذي أجج الخوف لدى أوروبا وألمانيا أن روسيا قد لا تعيد تشغيل خط نورد ستريم 1 المغزي لألمانيا بكامل طاقته مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الصيانة، في الـ21 من يوليو.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية تحصل دول الاتحاد الأوروبي على 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي عن طريق روسيا والنرويج وأذربيجان، ولكن تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الإثنين، توقيع اتفاق مع الحكومة الأذريبجانية لزيادة كمية الغاز الاذربيجاني إلى دول أوروبا في الأعوام المقبلة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج.

تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 2.2% اليوم

وانخفضت اليوم الثلاثاء الموافق لـ19 يوليو الحالي العقود الآجلة للغاز الطبيعي، وفقاً لبيانات ومعلومات بورصة نيويورك التجارية إذ تمت تجارة العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أغسطس المقبل بنحو 7.31 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة انخفاض قدرها 2.26%.