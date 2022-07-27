اتحاد العمال: قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تحقق حياة كريمة للمواطن

ثَمّن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة، بحزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية لحماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك خلال لقاء الرئيس مساء أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

توجيهات الرئيس وتحقيق الحياة الكريمة

وقال حسن شحاتة رئيس الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء إن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة يرحب بكل القرارات، والتوجيهات الرئاسية والتي تحقق الحياة الكريمة خاصة لمحدودي الدخل من الشعب المصري، وفي القلب منه العمال.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح أن التوجيهات الجديدة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، وغيرها من التوجيهات، تتطابق تماما مع ملامح الجمهورية الجديدة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية أبرز حقوق الإنسان.