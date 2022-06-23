عاجل.. اتحاد عمال مصر يعلن الكشوف الأولية للمرشحين لمجالس الإدارات

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الخميس، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية.

الانتخابات العمالية

وتتضمن الكشوف أسماء ممثلي النقابات العمالية العامة، ممن فازوا جميعا بالتزكية، لتقتصر المنافسة على رئاسة الإتحاد، وحددت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة التي تشرف على العملية الانتخابية، اليوم الخميس للطعن على أسماء المرشحين.

وأكدت بدء البت في الطعون يوم الجمعة 24 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الإثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022 لتبدأ بعد ذلك دورة نقابية جديدة 2022-2026.

انتخابات رئاسة اتحاد العمال

وقال حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الأمانة العامة تلقت مساء أمس الأربعاء الكشوف من اللجنة العليا لـ الانتخابات العمالية، وأنها سوف تقوم طبقا لدورها في توزيع هذه الكشوف على كافة الأعضاء، استعدادا للانتخابات التي سوف تجرى يوم الأحد المقبل تحت إشراف قضائي.