مدبولي يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: نعاهدكم على مزيد من العمل والتنمية

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، تقدّم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت ولا تزال رمزا لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلا المولى عز وجل، أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

دفع عجلة التنمية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «أغتنم هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، معربا عن تمنياته لرئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد».

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مقرونة بأصدق التمنيات القلبية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.