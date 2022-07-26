مستشار رئيس الوزراء: ندرس مجموعة من البدائل لزيادة حزمة الحماية الاجتماعية

أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس مجموعة من البدائل لزيادة حزمة الحماية الاجتماعية في الوقت الحالي متوقعة أن تكون خليطا بين الدعم العيني والنقدي ورفع مخصصات تكافل وكرامة.

الفترة الحالية استثنائية ونعمل على إجراءات استثنائية

وشددت جيهان صالح، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، على أن هذه الفترة هي فترة استثنائية وقد تتضمن إجراءات استثنائية ضاربة المثل بتوزيع منحة العمالة غير المنتظمة إبان أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ستستهدف الطبقات الأدنى والمتدنية جدًا والأكثر احتياجًا والتي تحتاج للمساندة والدعم، مؤكدة أنها استهداف أولي ورئيسي.

الدعم سيذهب للمواطن وليس للسلع والخدمات

وأكدت أن المساندة والدعم سيذهبان للمواطن نفسه وليست للسلع والخدمات ضاربة المثل بوسائل النقل، مشيرة أن الدولة لن تدعم وسائل النقل ولكنها ستدعم المواطن الذي يستخدم وسائل النقل، مشددة على أهمية وجود قواعد بيانات مرتبطة مع بعضها ومتصلة لمعرفة الفئات التي يجب استهدافها بدقة حتى لا يذهب الدعم لغير مستحقه، مؤكدة أن الحكومة تستهدف أيضًا الطبقة المتوسطة.