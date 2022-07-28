الجامعات الخاصة: انتظام أعمال التقديم لطلاب الشهادات المعادلة

تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال التقديم، والتي تستمر حتى سبتمبر المقبل.

7 آلاف طالب سددوا المصروفات الدراسية

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ أعمال التقديم لطلاب الشهادات المعادلة مستمرة وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشان، لافتا إلى أنّ عدد الطلاب الذين سددوا المصاريف الدراسية من الشهادات المعادلة تجاوز 7000 طالب وطالبة حتى الآن.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأوضح أمين الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنّ الجامعات مستعدة بمختلف الكليات لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق من طلاب الثانوية العامة 2022، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة والحدود الدنيا للكليات، وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وأمين الأعلى للجامعات الخاصة، انتظام أعمال التسجيل والقبول لطلاب الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.