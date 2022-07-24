مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 لطلاب الثانوية العامة

تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات سواء بالقاهرة الكبرى أو الأقاليم استعداداتها لتنسيق القبول 2022 لطلاب الثانوية العامة مع الالتزام بكل الضوابط والقرارات والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن، أبرزها الإعلان عن المصاريف الدراسية للعام الجديد، ويبحث المئات من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عن مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 للعام المقبل وذلك عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي:

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البشري: 130 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

- مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

وفي السياق ذاته، أكّد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة على استمرار أعمال القبول والالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفقاً للضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.