عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: التعليم والصحة على رأس أولوياتنا

قال جمال كشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو اللجنة الاجتماعية، إن اللجنة تعكف حاليًا على مناقشة كافة الاقتراحات التي سيتم طرحها على مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل.

التعليم والصحة على رأس أجندة اللجنة الاجتماعية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أجندة عمل اللجنة تضمن عددًا من المحاور التي تهم الرأي العام والمواطن في كل المجالات التي تعنى بها اللجنة الاجتماعية وفقا للوائح التي أقرها مجلس الأمناء، ويأتي التعليم والصحة والأحوال الشخصية على رأس الأجندة، وذلك نظرا للأهمية التي تشغلها تلك القضايا وتهم أغلب المواطنين.

وتابع عضو اللجنة الاجتماعية أن من ضمن المحاور التي ستعمل عليها اللجنة أيضا محور الشباب والمرأة وعدد من القضايا الاجتماعية الأخرى، وذلك بما يتماشى مع رؤية الحوار الوطني، وسوف تقوم اللجنة بمناقشة كافة المحاور والتوصل من خلالها لأفضل الاقتراحات التي سيتم تقديمها في اجتماع مجلس الأمناء المقبل.

القضايا التي تهم المواطن هي الأولوية

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن اللجنة الاجتماعية تحرص كل الحرص على دراسة جميع المحاور بعمق شديد، لتقديم اقتراحات بناءة تهم كل مواطن مصري.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أعلن في الاجتماع السابق لمجلس الأمناء، الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحورين الاجتماعي والاقتصادي.

أعضاء اللجنة الاجتماعية

وضمت اللجنة الاجتماعية عدد 4 أعضاء هم «د.فاطمة خفاجي، كمال زايد، جمال كشكي، والدكتورة ريهام باهي»، وذلك على أن تقوم اللجنة بتقديم اقتراحاتها في اجتماع مجلس الأمناء المقبل.