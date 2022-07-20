الحوار الوطني.. اعرف تفاصيل ثاني جلسات مجلس الأمناء

انعقدت ثاني جلسات الحوار الوطني، برئاسة ضياء رشوان، أمس الثلاثاء، ودار خلالها الكثير من المناقشات، التي جعلت الكثيرون يتسائلون عن أهم ما جاء بها، وترصد «الوطن»، في أبرز نقاط الجلسة، وفقا لبيان مجلس الأمناء.

حيث حضر الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني، 17 عضوًا من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ودارات النقاشات حول أولويات العمل الوطني وفقًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

التوصيات الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني

- تمت مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، إضافة إلى مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، ومناقشة اقتراح الأعضاء خلال الجلسة.

- ثمَّن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي، عن بعض المحكوم عليهم

محاور الحوار الوطني

- استقر مجلس امناء الحوار الوطني، على أن تظل المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي» هي التي سيجرى الحوار عليها.

- التأكيد على مناقشة 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي «مباشرة الحقوق السياسية، التمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة»، كما أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن.

- التأكيد على الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل، وفقا للمادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء والتي تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية وتضم قواعد العمل داخل اللجان.

تشكيل لجان مجلس أمناء الحوار الوطني

- تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة.

- تضم الجنة الاقتصادية تضم كل من «د. جودة عبدالخالق، د.طلعت عبدالقوي، د. محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر» حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة القادمة.

- كما ضمت اللجنة الاجتماعية كل من «د. فاطمة خفاجي، أستاذ كمال زايد، أستاذ جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي».