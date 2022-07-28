في ذكرى ميلاد يحيي شاهين.. قصة عقوبة «المايوه» التي قادته إلى قسم الشرطة

تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنان يحيي شاهين، الذي قدم للسينما عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة، خلال مشواره الفني، واستطاع أن يحفر اسمه وسط كبار النجوم، وقد سبق لموقف محرج أمام جماهيره.

يحيي شاهين يتعرض لموقف محرج على أحد الشواطئ

في لقاء تليفزيوني، قال الفنان يحيي شاهين لـ«ماسبيرو زمان»، إنه تعرض لموقف محرج، عندما كان ذاهب مع أصدقائه لقضاء بعض أيام الصيف في الإسكندرية، وكان وقتها حقق شهرة وأصبح معروفا للجمهور، أثناء كتابة الأوتوجرافات للجماهير والمعجبين، فوجئ بيد أحد رجال الشرطة تمسك به وتصحبه إلى القسم.

انزعج الفنان يحيي شاهين وقتها نظرا لتعرضه لموقف محرج أمام الجمهور، وبدأ يسأل عن السبب، لكن رجل الشرطة أجاب عليه قائلا: «لما تروح القسم هتعرف»، وحذره من محاولة الهرب؛ إذ حاول المعجبون والمعجبات مساعدته على الإفلات من الشرطي.

وأوضح الفنان: «في الطريق لقسم الشرطة استرجعت ما حدث منذ وصولي للإسكندرية وحتى إلقاء القبض علي، لعلى أعرف الجريمة التي أمسكني الشرطي بسببها».

سبب القبض على الفنان يحيي شاهين

وعندما وصل الفنان يحيي شاهين إلى قسم الشرطة، عرف أن جريمته هي ارتداء المايوه على الشاطئ دون حزام، وكانت عقوبتها غرامة قدرها 25 قرشًا، اقترضها الفنان من أحد المعجبين؛ لأنه ترك كل متعلقاته على الشاطئ.

وقد اشتهر الفنان يحيي شاهين بلقب «سي السيد السينما المصرية»، فهو أحد أعمدة الفن المصري، الذي رحل عن عالمنا، بعد تعرضه لإرهاق شديد.