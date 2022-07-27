ذِكر يفتح الأبواب المغلقة ويحل مشاكل الدنيا.. احرص على ترديده

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، والداعية الإسلامي، أهمية ذكر المسلمين وترديدهم لعبارة «لا إله إلا الله»، إذ ذكر أن الله عز وجل يحب سماع بعض الجمل من عباده ومن بين تلك المقولات التي يحبها الله سبحانه وتعالى قول «لا إله إلا الله»، خاصة إذا قالها العبد بيقين وإتقان، مؤكدًا قدرة هذا الذكر الذي لا مثيل له على فتح الأبواب المغلقة وحل مشاكل الدنيا.

وأضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه عندما سأل النبي موسى عليه السلام، الله عز وجل، عن ذكر يعظم به أجره، فارشده الله عز وجل عن قول «لا إله إلا الله»، كما أن سيدنا موسى عليه السلام، قال للمولى سبحانه وتعالى: «إن كل الناس يقولون هذا الذكر»، فرد عليه عز وجل: «قل لا إله إلا الله».

الإكثار من قول لا إله إلا الله يزيل الهموم ويكشف الغمة

وأوضح العالم الأزهري والداعية الإسلامي، أنه في حال وُضعت السماوات السبع والأراضى السبع في كفة وذكر «لا إله إلا الله» في كفة أخرى، لرجحت كفة لا إله إلا الله، لذلك يجب الإكثار من قول لا إله إلا الله يزيل الهموم ويكشف الغمة ويريح النفس بصورة كبيرة، ولهذا يجب على المسلم ترديد هذه المقولة لمحاولة التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى والحصول على رضا الله ورضوانه.

الله سبحانه وتعالى يفرح كثيرًا من توبة عبده

وأوضح الشيخ رمضان عبد المعز، أن النبي صلى الله وعليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يفرح كثيرًا من توبة عبده، فالله سبحانه وتعالى يفرح بصورة كبيرة عند توبة العبد، خاصة أن سمة المؤمن الحقيقي الرجوع إلى الله والاعتراف بالخطأ فور وقوعه، كما أن المؤمن لا يتعمد غضب الله سبحانه وتعالى، ولهذا تكون توبته قريبة بصورة كبيرة.