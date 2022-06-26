 رمضان عبد المعز: المؤمن لا يحدث الفتن ولا ينشر السيئات بين الناس

قال الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، إن الشخص المؤمن لا يسعى للمشكلات وإحداث الفتن بل يكون محبوبا من الناس «إذا رأيته ذكرت الله، وإذا ذكرت الله أعانك، ويكون عونا للإنسان في الرخاء ودعما في البلاء».

الإيمان يحقق الخيرات في الدنيا والآخرة

وأوضح «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن الإيمان يحقق الخيرات في الدنيا والآخرة، لافتا إلى قوله تعالي «هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا».

لا يحدث أي أمر إلا ما أراد الله

وأشار «عبد المعز» إلى أنه لا يحدث أي أمر إلا ما أراد الله، لافتا لأهمية سورة الأحزاب التى تناقش أزمة شديدة تعرض لها الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل اسم السورة على أهمية غزوة الأحزاب، مؤكدا أهمية الحديث عن الإيمان في حياتنا اليومية إلى أن يتحقق في القلوب بشكل كامل وسليم.

وأكد الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، أن الحديث عن الإيمان يشعر الفرد بالأمان والطمأنينة، والسكينة، مشيرا إلى أن المؤمن إذا رأى سيئة يدفنها وإذا رأى حسنة ينشرها ويذكر الخير لينتشر ولا يذكر الشر ليندثر ولا ينشر شيئا غير جيد على السوشيال ميديا، وأنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن القيل والقال، متابعا «إن الله تعالى يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا لولاة أموروكم، ويكره لكم القيل القال وكثرة السؤال وإضاعة المال».