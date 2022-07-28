«روتس».. مشروع تخرج عن القارة الأفريقية بمعهد الجزيرة العالي للإعلام

ناقش معهد الجزيرة للإعلام وعلوم والاتصال بالمقطم، مشروع طلاب قسم الصحافة عن القارة الأفريقية بعنوان «روتس»، والذي يهدف إلى عرض أبرز قضايا وأزمات القارة الأفريقية، وكذلك إلقاء الضوء على العلاقات المصرية الأفريقية في ظل حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمبادرات المصرية بالقارة، خصوصًا بعد ثورة 30 يونيو 2013؛ إذ حرصت مصر على استعادة دورها الفعال في محيطها العربي والأفريقي، وسعت إلى تعزيز علاقاتها بدول القارة، وتنشيط عضويتها في الاتحاد الأفريقي.

موضوعات متنوعة

تناولت المجلة موضوعات متنوعة أبرزها مشروع القاهرة «كيب تاون»، والحرب الأوكرانية وتداعياتها على القارة الأفريقية، ومبادرة إسكات البنادق لحفظ السلام بالقارة، إلى جانب بعض الموضوعات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

مواكبة القضايا والأزمات الحالية

وأشادت لجنة التحكيم بفكرة وموضوعات المجلة المتنوعة، مؤكدين أنها جاءت مواكبة لقضايا وأزمات الفترة الراهنة بالقارة الأفريقية، والتي تكونت من الأستاذ الدكتور حسن شاكر، أستاذ الإعلام بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين، والفنان طارق الدسوقي، والكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي، مدير تحرير الأهرام.

جاء المشروع تحت إشراف عام الأستاذة الدكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس وعميد المعهد، وإشراف أكاديمي الدكتورة هالة غرابة، مشرف قسم الصحافة، والدكتورة هالة الحسيني، مدرس بقسم الصحافة، وإشراف تنفيذي شهاب نجم، مدرس مساعد بالقسم ذاته.